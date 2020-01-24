В полиции Хьюстона сообщили, что в результате взрыва в Техасе погибли два человека

ТАСС, 24 января. Не менее двух человек стали жертвами взрыва в американском городе Хьюстон (штат Техас) в пятницу. Об этом сообщил на пресс-конференции глава полиции Хьюстона Арт Асеведо.

"Мы подтверждаем наличие жертв в этом происшествии, по крайней мере два человека погибли", - цитирует его агентство Reuters.

Ранее в Twitter полиции города появилась информация о том, что в здании на северо-востоке прогремел взрыв. Телеканал ABC информировал, что по меньшей мере один человек пострадал. Инцидент мог произойти на территории предприятия обрабатывающей промышленности Watson Grinding and Manufacturing.