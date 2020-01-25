Власти Чукотки планируют привлечь больше туристов с помощью музея Северного морского пути

ТАСС, 25 января. Первый музей Северного морского пути появится на Чукотке к 2024 году, он привлечет внимание туристов круизных программ экспедиционного характера по Восточно-Сибирскому, Чукотскому, Берингову морям. Об этом в субботу рассказал ТАСС заместитель генерального директора Фонда развития туризма Чукотского автономного округа (АО) Сергей Качанов.

"В рамках Стратегии развития туризма Чукотского АО мы намерены открыть в регионе музей Северного морского пути. Это будет современный интерактивный музей, где туристы смогут, например, получить всю информацию об истории ледоколов, о том, как осваивалась Чукотка, и многое другое. Музей должен стать знаковой точкой притяжения для круизных судов, курсирующих в акватории Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова морей", - сказал Качанов.

Он уточнил, что музей создадут в Анадыре, рассматривается возможность включить его в Госпрограмму развития Арктики на 2022-2024 годы.

По данным Фонда развития туризма Чукотки, регион ежегодно посещают 25 тыс. человек, большая часть из которых - командировочные. Число иностранных туристов не превышает 400 человек в год, но власти Чукотки намерены к 2025 году увеличить турпоток в два раза.

В частности, камчатские туроператоры организуют круизные программы экспедиционного характера по Северному морскому пути, которые пользуются огромным спросом, места на них заказывают за год. Первый музей Северного морского пути на Чукотке станет новой площадкой для круизов, туристы которых посещают различные уникальные природные уголки, высаживаются на островах и побережье, заходят в устья рек и многое другое.

Северный морской путь - это кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике. Этот путь почти в два раза короче, чем проход через Суэцкий или Панамский каналы, насчитывает около 5600 км и проходит по Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому и Берингову морям. Обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири для ввоза топлива, оборудования, продовольствия, для вывоза леса, природных ископаемых.