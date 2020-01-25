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В Архангельской области будут развивать гастрономический туризм и доступные туры

Заместитель министра культуры региона по вопросам туризма Светлана Зеновская рассказала о новых проектах, связанных с разработкой туров для людей с ограниченными возможностями

АРХАНГЕЛЬСК, 25 января. /ТАСС/. Гастрономический туризм, доступные для людей с ограниченными возможностями туры, а также маршруты, объединяющие несколько районов региона, будут развивать в Архангельской области в 2020 году. Об этом ТАСС рассказала в субботу заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская.

"Новые проекты связаны с разработкой туров для людей с ограниченными возможностями - мы будем приглашать их в доступное путешествие. В Архангельской области дан старт новым проектам в сфере развития гастрономического и социального туризма, появились новые этнографические турмаршруты. Большой акцент будет сделан на развитие гастрономического туризма и на туры, которые объединяют несколько территорий Архангельской области", - сказала Зеновская.

В 2019 году Архангельскую область посетили около 420 тыс. туристов, прирост по сравнению с 2018 годом составил около трех процентов. "В основном к нам приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных российских городов. Иностранцы едут из Германии, Италии, других европейских стран, США", - отметила она.

Доступные путешествия

В Архангельской области начали разработку туров для людей с ограниченными возможностями. Специфика области - очень большие расстояния между населенными пунктами, поэтому пока в качестве площадок рассматриваются Архангельск и Каргополь. "Люди плохо слышащие, может, не очень хорошо видящие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата готовы к путешествиям, но для этого необходимо предусмотреть определенные условия, - пояснила замминистра. - Для них планируется создать специальный маршрут, предусматривающий особенности группы: время на отдых, дополнительное оборудование, наличие сопровождающих".

Для такой группы необходимо готовить экскурсоводов. "Мы также запустили опрос на нашем портале, чтобы турпродукт отвечал потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья с точки зрения продолжительности и условий организации", - добавила она.

Еда, посуда и история

В развитии гастрономического туризма акцент сделан на специфику районов. "Проблема в том, что местное население не знает, какие продукты производят на их территории. В 2019 году мы проводили работу с муниципальными образованиями и просили выделить пять продуктов, которые характеризовали бы территорию для их дальнейшего позиционирования и продвижения локальной кухни на внутреннем и внешнем туристских рынках", - пояснила Зеновская.

В Вельске, где проходил проект "Шеф-скул", гости района могли познакомиться с историей старинного купеческого городка через блюда, которые были приготовлены по рецептам XVIII-XIX веков, когда проезжающие заказывали печеную свеклу с солониной из форели и сметаной или молочный кисель с лесными ягодами и местным медом.

Важно и в какой упаковке или на какой посуде подаются продукты. В гостевых домах Пинежского района используют глиняную и деревянную, а также посуду 1960-х годов. На Пинеге также предлагают посетить с экскурсией столетнюю пекарню с дровяной печью, где пекут не только хлеб, но и торты.

Северные росписи

Еще одно направление, которое предлагается туристам, - это местные росписи, которые наносят в том числе на туеса и другие емкости, а также сувениры. "Из росписей Архангельской области особенно популярна мезенская (ее характерный элемент - лошадки, обычно она выполняется в красно-белом варианте). Мы нередко видим ее и в Москве, сейчас ее часто используют в создании новых коллекций модельеры России", - отметила Зеновская.

В Вельском районе туристам предлагают мастер-классы по важской росписи. Ее называют свободно кистьевой, ее главный элемент - три цветка. "Вельск поставил себе задачу изменить городское пространство в рамках проекта "Вельск - мой город расписной", чтобы он отличался своим антуражем", - добавила собеседница агентства. Уже сейчас туристов встречает автобус с элементами важской росписи, ею украшены остановочные павильоны, указатели, таблички на домах. Ко Дню туризма характерными цветами жители расписывали зонтики, а в новогодние праздники - козули (расписные пряники, которые готовятся с использованием большого количества пряностей).

Красноборский район считается родиной трех северных росписей, причем они существенно отличаются друг от друга. Для пермогорской характерно сочетание растительных узоров с разнообразными жанровыми сценами из крестьянской жизни, уфтюжская роспись - это длинные ветви с разноцветными листьями и цветами типа тюльпанов и колокольчиков и птицы, напоминающие жаворонков или тетерок. В ракульской тоже рисуют птиц, но это сороки или курицы в обрамлении листьев и геометрических форм, а типичные цвета - золотисто-охристый и черный.

Участникам экскурсий Красноборского района предлагаются мастер-классы по изготовлению и росписи деревянных игрушек для детей, проходит демонстрация моделей одежды с элементами росписи.

Сказочные персонажи

На юго-востоке области развивается межрайонный проект "Северное трехречье". В нем участвуют шесть территорий: Ленский, Красноборский, Котласский, Вилегодский районы и города Котлас и Коряжма. "Активно развиваются маршруты для детских групп, - сказала Зеновская. - Для школьников проще организовать путешествия на небольшие расстояния. Небольшие - по меркам Архангельской области. Надеемся, что со временем турпоток будет увеличиваться, а сейчас организаторы экскурсий могут развивать свое мастерство, готовиться к приему туристов, которые будут приезжать семьями".

Специфика этих районов - сказочные персонажи. Самый известный из них - Матушка-Зима в Ленском районе. "В декабре-январе на посещение ее резиденции расписаны все дни. Если несколько лет назад зимой приезжало несколько сот человек, то сейчас это около 10 тысяч посетителей", - отметила Зеновская. В основном сюда едут туристы из Республики Коми. Далее путешествие можно продолжить в Коряжму, символом которой стал Кедровичок. Он считается хранителем городской кедровой рощи.

Красноборск позиционирует себя как родину Белого Гриба. В Вилегодском районе в деревне Кошкино обустроен "Кошкин дом". На экскурсиях в Кошкино рассказывают не только про кошек и историю деревни, но и показывают, как правильно пользоваться спичками и как управляться с печкой.

По северному трехречью сделан и гастрономический тур. На Виледи туристам предлагают шти - суп с крупой, приготовленный в русской печи, творожное блюдо - дежень и колобушки со сметаной. В Котласском районе - кашу из русской печи и напитки из шиповника с клюквой, в Красноборске - грибовницу из белого гриба. В Котласе в программу входит знакомство с пивоварней и дегустация семи сортов пива с закусками из мяса глухаря и кабана, в Коряжме меню разработано с учетом использования кедровых орехов. Кроме этого в программе поход за грибами, мастер-классы и экскурсии.

С учетом последних тенденций по увеличению числа самостоятельных туристов областным туристско-информационным центром разработано несколько новых аудиогидов. Например, в Архангельске турист может воспользоваться гидом и узнать историю острова Соломбала, а также прослушать информацию о достопримечательностях города во время путешествия на теплоходе по Северной Двине.

Аудиогид в целом по Архангельской области сделан с учетом продолжительности рейса в Архангельск на самолете из Москвы или Петербурга. За час можно узнать об Архангельске, Белое море, Соловках, острове-камне Кий, музее деревянного зодчества "Малые Корелы", деревнях-участниках ассоциации "Самые красивые деревни России", Каргополе и Сольвычегодске, Холмогорах - родине М. В. Ломоносова и знаменитой резьбы по кости, пинежских пещерах, белых ночах и северном сиянии.

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