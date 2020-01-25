Роспотребнадзор досмотрел с начала года более 20 тыс. рейсов в связи с коронавирусом

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор провел с начала года досмотр более 20 тыс. рейсов, из них более 6,7 тыс. - из Китая, чтобы предотвратить распространение обнаруженного там коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

"По данным мониторинга, в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с начала года досмотрено более 20 тыс. рейсов (в том числе более 6,7 тыс. из КНР), более 1,16 млн человек (в том числе более 219 тыс. человек, прибывших из КНР). Выявлено более 50 человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе более 20 - с респираторной симптоматикой (из них 11 - прибывших из КНР)", - говорится в сообщении.

За это время, по данным пресс-службы, были выявлены шесть больных респираторными инфекциями, пять больных гриппом А, два больных гриппом В, два больных парагриппом, один больной сезонной коронавирусной инфекцией. Больных коронавирусом в России не зарегистрировано.

Всех граждан, прибывших из Китая с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), выявленных в ходе контроля или при обращении за медпомощью в течение 14 дней после прибытия, изолируют, госпитализируют и проводят лабораторные исследования, чтобы исключить возможность коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Коронавирус 2019-nCoV также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. 23 января ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии нового типа в Китае.

По данным информационного портала "Ванъи", ведущего круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330.