"Молодая гвардия" объявила конкурс для поиска проектов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) запускает конкурс для выявления новых проектов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МГЕР.

"В Рязани на заседании координационного совета МГЕР был дан старт конкурса, нацеленного на обновление проектной линии и кадрового состава. Масштабный запуск новых проектов и направлений будет осуществлен с помощью федерального конкурса "МГЕР обновление 2020", - говорится в сообщении.

В МГЕР уточнили, что конкурс состоит из нескольких этапов отбора лучших инициатив. Ожидается, что новые проекты будут запущены в этом году. Победители конкурса "станут руководителями федеральных проектов или направлений", отмечается в сообщении.

"Политическая система страны обновляется, и молодежные движения должны меняться еще стремительнее и предлагать новые проекты. Уверен, в результате конкурса появится много новых лиц и проектов", - приводит пресс-служба слова председателя координационного совета "Молодой Гвардии" Дениса Давыдова.