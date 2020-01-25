{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Молодая гвардия" объявила конкурс для поиска проектов

Победители конкурса "станут руководителями федеральных проектов или направлений", сообщили в пресс-службе МГЕР

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) запускает конкурс для выявления новых проектов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МГЕР.

"В Рязани на заседании координационного совета МГЕР был дан старт конкурса, нацеленного на обновление проектной линии и кадрового состава. Масштабный запуск новых проектов и направлений будет осуществлен с помощью федерального конкурса "МГЕР обновление 2020", - говорится в сообщении.

В МГЕР уточнили, что конкурс состоит из нескольких этапов отбора лучших инициатив. Ожидается, что новые проекты будут запущены в этом году. Победители конкурса "станут руководителями федеральных проектов или направлений", отмечается в сообщении.

"Политическая система страны обновляется, и молодежные движения должны меняться еще стремительнее и предлагать новые проекты. Уверен, в результате конкурса появится много новых лиц и проектов", - приводит пресс-служба слова председателя координационного совета "Молодой Гвардии" Дениса Давыдова.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В штате Северная Каролина пытаются пристроить в хорошие руки кошку с "плохим характером"
На объявление, размещенное в соцсетях, уже откликнулись несколько тысяч человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС