СМИ: Ухань построит еще одну больницу для лечения зараженных коронавирусом

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Вторая специализированная больница для размещения заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, будет построена в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), где впервые произошла вспышка заболевания. Об этом в субботу сообщила газета "Жэньминь жибао".

По ее данным, госпиталь будет возведен на берегу озера Чжиинь, которое, как уточняет газета, не является источником воды для населенного пункта. Как передает "Жэньминь жибао", строительство больницы и утилизация медицинских отходов не окажут негативного эффекта на экологию региона. Сообщается, что госпиталь будет рассчитан на 1,3 тыс. мест.

24 января экстренный штаб по борьбе с распространением заболевания сообщил о начале строительства в Ухане первой больницы для зараженных пневмонией нового типа. Медицинское учреждение на 1 тыс. коек будет возведено в западном районе города. Его площадь составит около 25 тыс. кв. м, что сравнимо с размерами больницы Сяотаншань, построенной в 2003 году в пригороде Пекина для лечения острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, также известен как атипичная пневмония). Строительство госпиталя планируется завершить в начале февраля.

Как сообщил в субботу Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число летальных исходов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае выросло до 41. Количество заразившихся увеличилось до 1287, состояние 237 оценивается как тяжелое. В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под медицинским наблюдением.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.