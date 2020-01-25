Путин поручил Минобороны увековечить память о подвиге партизанки Аракчеевой

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны РФ представить до 1 февраля текущего года варианты по увековечению памяти о подвиге партизанки Софьи Аракчеевой.

Как сообщается на сайте Кремля, поручение дано по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2019 года.

"Министерству обороны Российской Федерации представить предложения по увековечению памяти о подвиге разведчицы партизанского отряда "Знаменский" С. А. Аракчеевой", - говорится в тексте поручений.

Ответственным за исполнение поручения является министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Софья Аракчеева, уроженка Болховского уезда, записалась в партизанский отряд "Знаменский" осенью 1941 года. К концу того же года, уже после нескольких вылазок, она попала в плен. Фашисты долго пытали разведчицу, но безрезультатно. Через шесть дней плена Софья была расстреляна. В 1962 году Софья Аракчеева была посмертно удостоена ордена Отечественной войны I степени.