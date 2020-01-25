Военные в Ленинградской области воссоздали эпизод операции по прорыву блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Военнослужащие совместно с военно-историческим клубом провели в субботу в Ленинградской области реконструкцию эпизода одного из решающих сражений в операции по прорыву блокады Ленинграда. Военные продемонстрировали движение бронетанковой техники и штурм противника, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Сегодня в Краснознаменной бригаде связи общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области, состоялась военно-историческая реконструкция боя за Рабочий поселок №5 - одного из решающих сражений в операции по прорыву блокады города Ленинграда "Искра". Более 200 военнослужащих и членов военно-исторического клуба "Эпоха" в исторической военной форме красноармейцев и немецких солдат продемонстрировали движение раритетных автомобилей и бронетанковой техники", - говорится в сообщении. Также в реконструкции представили основные элементы оборонительных и наступательных действий советских войск, штурм и уничтожение противника, находящегося в укрепленных сооружениях.

Для воссоздания эпизода задействовали средства имитации и холостые патроны. Для обозначения огня артиллерии использовали более 50 зарядов, заложенных специалистами инженерно-саперных подразделений. "Кроме того, была организована выставка стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, зрителей угостили традиционным горячим чаем и солдатской кашей из полевой кухни", - говорится в сообщении пресс-службы.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Операция "Искра" по прорыву кольца вокруг города проходила 12-18 января 1943 на Невском пятачке. Бой за Рабочий поселок №5 стал ключевым в прорыве блокады Ленинграда: именно там 18 января 1943 года соединились силы Волховского и Ленинградского фронтов. Полностью блокада была снята через год, 27 января 1944 года.