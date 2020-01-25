Врачи рассказали о состоянии госпитализированных во Франции после заражения коронавирусом

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Двое больных, госпитализированных во французской столице после заражения коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Об этом в субботу сообщили в больнице, в которой эти пациенты проходят лечение.

"Пациенты чувствуют себя хорошо, у одного из них все еще повышенная температура, у другого температура в норме", - отметил представитель медучреждения в эфире телеканала BFM. Он пояснил, что первый пациент почувствовал недомогание 18 января, другой - 23 января, это произошло после их прибытия из Китая. По его словам, речь идет о 31-летнем мужчине и 30-летней женщине. "Они были размещены в изолированных палатах", - пояснил представитель больницы, добавив, что он не может сейчас назвать сроки, когда эти пациенты могут быть выписаны.

24 января министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен сообщила о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Париже. Она призвала не распространять в соцсетях ложные слухи и дожидаться официальной информации. Министр также призвала всех, кто почувствует себя плохо после поездки в Китай, звонить по общему номеру неотложной помощи, объяснив оператору все обстоятельства появления недомогания. Бюзен допустила, что реальное число зараженных во Франции может быть больше, однако власти, по ее словам, делают все, чтобы ограничить распространение вируса. Позднее стало известно о госпитализации еще одного человека в городе Бордо.