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Пользователи в нескольких странах мира сообщают о сбое в работе Facebook

Больше всего на сбои в работе жалуются в США, в Бразилии, Франции, Бельгии и Польше

ТАСС, 25 января. Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в субботу в ряде стран. Об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 15:50 мск. Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, в Бразилии, Франции, Бельгии и Польше.

Около 74% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром ленты, еще 12% жалуются на полное отключение социальной сети, а 12% не могут зайти в свою учетную запись .

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США
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