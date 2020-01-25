Студенты Петербурга отметили Татьянин день балами и волонтерскими акциями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Сотни студентов Санкт-Петербурга в субботу отметили Татьянин день торжественным балом, а также запустили волонтерскую акцию помощи жителям удаленных районов Северо-Запада.

"Сегодня более 300 студентов вузов Санкт-Петербурга собрались в атриуме Исторического парка "Россия - моя история" на Татьянинский Покровский бал, чтобы День студенчества отпраздновать на таком светском мероприятии. У нас на три акта разделена вся программа, студенты танцуют, плюс участвуют в мастер-классах - от каллиграфии до состязательных мужских конкурсов", - сказал ТАСС председатель координационного совета ассоциации "Покров" Глеб Кондратьев.

Он добавил, что перед балом студенты несколько месяцев ходили на мастер-классы по танцам, изучали бальную культуру и этикет. "У нас на балу определенная тональность в платьях у девушек, юноши в печатках - очень строгий дресс-код. Мы постарались соблюсти все вещи, характеризующие традиционные петербургские балы. Мы понимаем, что бал - это хорошая возможность пообщаться, завязать знакомства, возможно, образовать пару - потому что на наших балах несколько раз были предложения руки и сердца", - добавил собеседник агентства.

Молодежный бал вечером в субботу также прошел и на площадке Михайловской военной артиллерийской академии Министерства обороны РФ. Также более 60 человек, студентов и преподавателей, получили в Воскресенском Смольном соборе почетные знаки святой Татьяны за отличия в области духовно-нравственного просвещения, социальной и волонтерской работы. Еще более 400 студентов в Татьянин день официально запустили акцию "Невский десант". Участники этой молодежной патриотической акции выезжают в удаленные районы Ленинградской, Псковской областей и Карелии, где оказывают социальную помощь нуждающимся, проводят профориентационные занятия и мастер-классы для учащихся школ, творческие вечера для жителей поселков и деревень. Выезд длится неделю.

"Невский десант" - кладезь добрых дел, возможность для ребят, которые не могут выезжать на трудовой сезон летом, почувствовать и окунуться в отрядную атмосферу, сделать свой вклад в большое общее доброе дело. Как говорят сами участники, неделя, проведенная в десанте - совершенно другой мир, где ты осознаешь, как просто помогать окружающим, и как мало нужно, чтобы сделать кого-то чуточку счастливее", процитировали в городском Комитете по молодежной политике руководителя Петербургского регионального отделения Российских студенческих отрядов Марию Каеву.

Татьянин день или День российского студенчества отмечают 25 января. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании университета в Москве, удовлетворив ходатайство генерал-адъютанта Ивана Шувалова. Это был день памяти святой Татианы и именины его матери. С тех пор Татьянин день стал университетским днем.