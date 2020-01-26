Шанхай прекратил автобусное сообщение с другими регионами страны из-за вируса

ШАНХАЙ, 26 января. /ТАСС/. Власти Шанхая распорядились в воскресенье временно приостановить автобусное сообщение мегаполиса с другими городами страны из-за вспышки пневмонии нового типа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной администрации.

С 26 января прекращается работа всех остановок для автобусов дальнего следования. Запрет распространяется как на прибывающие, так и убывающие из города рейсовые автобусы. Транспортные службы города будут работать в тесной координации с местным Управлением общественной безопасности для осуществления контроля за действием запрета. Нарушающим соответствующее распоряжение компаниям грозят штрафы и отзыв лицензии на перевозку пассажиров.

24 января власти Шанхая объявили о введении режима наивысшего уровня экстренного реагирования для борьбы с распространением нового типа пневмонии в городе. Соответствующий режим предусматривает принятие строгих карантинных мер в отношении предполагаемых случаев заражения вирусом в течение 14 дней, усиление санитарных инспекций на объектах транспортной инфраструктуры, отмену всех массовых мероприятий. С минувшей пятницы в городе прекратили работу все туристические объекты, театры, музеи, спортивные и развлекательные комплексы.

В Шанхае к настоящему времени подтверждено 40 случаев инфицирования пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Один из них закончился летальным исходом. В общей сложности в КНР официально зафиксировано свыше 2 тыс. случаев заболевания, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая.