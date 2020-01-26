Прощание с основателем театра "Буфф" Исааком Штокбантом в Петербурге состоится 29 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Прощание с российским режиссером, основателем современного петербургского театра "Буфф" народным артистом России Исааком Штокбантом состоится 29 января. Об этом ТАСС сообщили в городском комитете по культуре.

Исаак Штокбант умер в ночь на воскресенье на 95-м году жизни.

"29 января в 10:00 мск прощание на Большой сцене театра "Буфф". Захоронение на кладбище памяти жертв 9 января", - сказали в комитете.

Участник Великой Отечественной войны, Штокбант создал театр "Буфф" в 1983 году из своих учеников, которые ныне представляют в его труппе несколько актерских поколений. В этом содружестве начинали свой творческий путь такие ныне широко известные мастера, как Юрий Гальцев, Елена Воробей, Геннадий Ветров, композитор Игорь Корнелюк. Город высоко оценил творческие заслуги театра, построив для этой труппы по специальному проекту здание в центре Петербурга.

Соболезнования в связи со смертью Штокбанта выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, он назвал его "выдающимся режиссером, талантливым педагогом". "Он был истинным ленинградцем-петербуржцем - интеллигентным, тонко чувствующим, с прекрасным чувством юмора. Мы гордимся, что жизнь и творчество Исаака Романовича связаны с нашим городом. Нам всем будет очень не хватать этого замечательного человека, но с нами останется его Театр", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы города.

Штокбант также являлся профессором Российского государственного института сценических искусств. Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие петербургской культуры, лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" (2015 год - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства"), дважды лауреат XI Высшей Театральной премии "Золотой софит" (1999 год - "За режиссуру спектакля "Казанова в России", 2005 год - "За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга").