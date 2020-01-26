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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

Массовое шествие и молебен прошли в Белграде в поддержку сербской церкви в Черногории

Верующие заявили о готовности защищать православные святыни, на которые претендуют власти Черногории

БЕЛГРАД, 26 января. /ТАСС/. Массовые протестные шествия верующих - литии - прошли в воскресенье в Белграде в знак протеста против принятия в Черногории закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ). Как сообщила пресс-служба СПЦ, в мероприятии приняли участие тысячи людей.

Шествия стартовали утром по двум маршрутам - из Земуна и Нови-Београда (районы Белграда). После этого две колонны встретились у храма Симеона Мироточивого. Здесь прошел молебен, который возглавил глава СПЦ патриарх Ириней. Верующие заявили о готовности защищать православные святыни, на которые претендуют черногорские власти.

Массовые акции протеста прихожан Сербской православной церкви проходят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент страны принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Джуканович.

Президент Черногории обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет о более чем 650 святынях, включая монастырь Острог.

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ЧерногорияСербияСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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