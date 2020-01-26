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На мемориале в Берлине по случаю 75-летия освобождения Освенцима зажгли 75 свечей

В Берлинском соборе прошла служба по случаю годовщины освобождения Освенцима

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Церемония, в ходе которой было зажжено 75 свечей, прошла в воскресенье на Мемориале жертвам Холокоста в Берлине по случаю отмечаемой в понедельник 75-летней годовщины освобождения Красной Армией нацистского концлагеря Освенцим. Акцию провело Общество содействия мемориалу уничтоженным евреям Европы.

"В любой день, но прежде всего в день памяти жертв Холокоста, мы должны показать свое лицо, должны вместе выступить за то, чтобы часто повторяемые слова "Никогда больше" не превратились в пустую фразу", - отметила председатель организации Леа Рос.

В Берлинском соборе 26 января прошла служба по случаю годовщины освобождения Освенцима. В понедельник центральным мероприятием в Берлине станет памятный концерт в Берлинской государственной опере, который посетят канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встретится в своей резиденции Бельвю с бывшими узниками, пережившими Холокост. В среду память жертв почтит Бундестаг.

27 января - в Международный день памяти жертв Холокоста - весь мир будет вспоминать трагическую гибель миллионов невинных людей от рук фашистов. 75 лет назад в этот день был освобожден Красной армией крупнейший нацистский концентрационный лагерь Освенцим.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПольшаШтайнмайер, Франк-ВальтерМоравецкий, Матеуш
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