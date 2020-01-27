Музыканты почтили память Брайанта на церемонии вручения Grammy

ТАСС, 27 января. Участники церемонии вручения музыкальной премии Grammy почтили память Коби Брайанта. Церемония проходит в Staples Center в Лос-Анджелесе, там же свои домашние матчи проводит клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс", за который Брайант провел 20 сезонов.
"Сегодняшний вечер для Коби", - сказала певица Лиззо, выйдя на сцену. Она исполнила свою песню Truth Hurts. Трансляцию церемонии ведет телеканал СBS.
Lizzo входит в число лидеров по количеству номинаций на Grammy в этом году. Она выдвинута на премию в восьми категориях, в том числе в четырех основных. Lizzo уже одержала победу в двух номинациях: за лучшее исполнение поп-композиции и лучшее исполнение песни в жанре R&B.
Алиша Киз в преддверии своего выступления отметила, что "Америка и весь мир потеряли героя". "Мы с разбитым сердцем стоим здесь, в доме, который воздвиг Брайант", - сказала исполнительница.
В Twitter Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, присуждающей Grammy, опубликована черно-белая фотография баскетболиста с подписью: "Сегодня вечером мы вспоминаем Коби Брайанта, мы чествуем музыку в доме, который он построил". Как отмечает газета Los Angeles Times, у Staples Center сейчас собрались сотни человек, чтобы почтить память баскетболиста.
Remembering Kobe Bryant tonight while we honor music in the house that he built. Thank you @aliciakeys and @BoyzIIMen for the tribute. pic.twitter.com/lKlml9gF8H— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020
В воскресенье частный вертолет с Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния), никто не выжил. Помимо дочери Брайанта, на борту, по информации портала ТMZ, находились еще шесть пассажиров и пилот. Они направлялись на баскетбольную тренировку.
Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008 и 2012 годы). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33 643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. В 2018 году Брайант получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball, 2017), он выступил продюсером и автором сценария этой ленты.