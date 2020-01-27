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Музыканты почтили память Брайанта на церемонии вручения Grammy

Певица Lizzo посвятила погибшему свое выступление. Она исполнила песню Truth Hurts

ТАСС, 27 января. Участники церемонии вручения музыкальной премии Grammy почтили память Коби Брайанта. Церемония проходит в Staples Center в Лос-Анджелесе, там же свои домашние матчи проводит клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс", за который Брайант провел 20 сезонов.

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"Сегодняшний вечер для Коби", - сказала певица Лиззо, выйдя на сцену. Она исполнила свою песню Truth Hurts. Трансляцию церемонии ведет телеканал СBS.

Lizzo входит в число лидеров по количеству номинаций на Grammy в этом году. Она выдвинута на премию в восьми категориях, в том числе в четырех основных. Lizzo уже одержала победу в двух номинациях: за лучшее исполнение поп-композиции и лучшее исполнение песни в жанре R&B.

Алиша Киз в преддверии своего выступления отметила, что "Америка и весь мир потеряли героя". "Мы с разбитым сердцем стоим здесь, в доме, который воздвиг Брайант", - сказала исполнительница.

В Twitter Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, присуждающей Grammy, опубликована черно-белая фотография баскетболиста с подписью: "Сегодня вечером мы вспоминаем Коби Брайанта, мы чествуем музыку в доме, который он построил". Как отмечает газета Los Angeles Times, у Staples Center сейчас собрались сотни человек, чтобы почтить память баскетболиста.

В воскресенье частный вертолет с Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния), никто не выжил. Помимо дочери Брайанта, на борту, по информации портала ТMZ, находились еще шесть пассажиров и пилот. Они направлялись на баскетбольную тренировку.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008 и 2012 годы). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33 643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. В 2018 году Брайант получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball, 2017), он выступил продюсером и автором сценария этой ленты.

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