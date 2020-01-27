Музыканты почтили память Брайанта на церемонии вручения Grammy

ТАСС, 27 января. Участники церемонии вручения музыкальной премии Grammy почтили память Коби Брайанта. Церемония проходит в Staples Center в Лос-Анджелесе, там же свои домашние матчи проводит клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс", за который Брайант провел 20 сезонов.

"Сегодняшний вечер для Коби", - сказала певица Лиззо, выйдя на сцену. Она исполнила свою песню Truth Hurts. Трансляцию церемонии ведет телеканал СBS.

Lizzo входит в число лидеров по количеству номинаций на Grammy в этом году. Она выдвинута на премию в восьми категориях, в том числе в четырех основных. Lizzo уже одержала победу в двух номинациях: за лучшее исполнение поп-композиции и лучшее исполнение песни в жанре R&B.

Алиша Киз в преддверии своего выступления отметила, что "Америка и весь мир потеряли героя". "Мы с разбитым сердцем стоим здесь, в доме, который воздвиг Брайант", - сказала исполнительница.

В Twitter Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, присуждающей Grammy, опубликована черно-белая фотография баскетболиста с подписью: "Сегодня вечером мы вспоминаем Коби Брайанта, мы чествуем музыку в доме, который он построил". Как отмечает газета Los Angeles Times, у Staples Center сейчас собрались сотни человек, чтобы почтить память баскетболиста.