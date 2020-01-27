В Приморье открыли "горячую линию" по вопросам социальной поддержки

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Власти Приморского края запустили "горячую линию" по вопросам получения социальной поддержки жителями региона, сообщает в понедельник пресс-служба правительства края.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил ввести новые меры социальной поддержки, в частности расширить программу материнского капитала. Ее продлят как минимум до конца 2026 года, выдавать маткапитал будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей. Кроме того, президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Эти выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

"Центр социальной поддержки населения Приморского центра организовал "горячую линию". В учреждении уточняют, что звонок автоматически будет направлен в нужное абоненту муниципальное образование. Специалист соцзащиты даст нужную информацию по той или иной выплате, а при необходимости поможет разобраться в индивидуальной ситуации", - говорится в сообщении.

Также по вторникам специалисты центра соцподдержки продолжат консультировать граждан по вопросам соцзащиты в многофункциональных центрах (МФЦ) на территории края, раз в месяц здесь же ведут прием документов на оформление выплат и компенсаций. Подать заявление можно в любом подразделении МФЦ, не обязательно по месту жительства. Как пояснил ТАСС врио директора КГКУ "Центр социальной поддержки населения Приморского края" Дмитрий Квитченко, решение открыть "горячую линию" приняли, чтобы избежать путаницы.

"С 2020 года в связи с реорганизацией функции "единых социальных окон" были переданы в подразделения МФЦ. Однако многие приморцы продолжают обращаться по знакомым адресам. Чтобы не допустить путаницы и ухудшения качества консультирования по вопросам получения социальных выплат и компенсаций была запущена "горячая линия", - сказал Квитченко.

На первом заседании нового правительства на прошлой неделе его глава Михаил Мишустин призвал незамедлительно внести поправки в бюджет для реализации социальной части послания президента РФ. Он подчеркнул, что люди должны быстро получить средства, которые им причитаются в соответствии положениями послания, а кабмину необходимо максимально быстро приступить к реализации задач президента по демографии, поддержке семей с детьми, росту доходов населения, здравоохранению и образованию.