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Справку о трудовой деятельности можно будет получить в МФЦ

Кроме того, справку о трудовой деятельности можно получить в любом отделении Пенсионного фонда
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому граждане смогут получать сведения о своей трудовой деятельности по принципу "одного окна" в центрах госуслуг. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Подписанным постановлением "перечень государственных услуг, которые предоставляются по принципу "одного окна" в МФЦ, дополнен новой - "Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете". Это позволит гражданам получать сведения о своей трудовой деятельности не только в ПФР, но и в МФЦ, говорится в пояснительной записке к документу.

Премьер также подписал распоряжение, согласно которому справку о трудовой деятельности можно получить в любом отделении Пенсионного фонда РФ или многофункциональном центре независимо от места жительства или пребывания.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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