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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: 68% россиян не боятся потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта

Об опасениях в этом вопросе сообщили 30% участников опроса
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Большинство россиян (68%) не опасаются, что искусственный интеллект начнет выполнять ряд задач в их профессии. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник.

Об опасениях в этом вопросе сообщили 30% опрошенных. Около половины респондентов (48%) заявили о положительном отношении к развитию искусственного интеллекта. Еще 31% опрошенных настроен нейтрально, 12% участников опроса высказали негативные эмоции.

Среди опасений, связанных с искусственным интеллектом, россияне чаще всего указывали возможность технических сбоев (31%) и угрозу безопасности личных данных (21%). Респонденты считают, что такие технологии следует развивать в сфере науки (72%), промышленности (69%), транспорта (66%), досуга и развлечений (60%).

Участники опроса также рассказали о готовности использовать сервисы на основе искусственного интеллекта при получении госуслуг (68%), решении бытовых задач (54%), в области развлечений (54%) и при получении медицинской помощи (52%).

В числе мер возможной господдержки развития этой технологии респонденты указали программы профессионального образования (38%) и переподготовки кадров (36%), внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение и образование (36%), финансовую поддержку компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта (35%), совершенствование законодательства (34%), использование новых решений при предоставлении госуслуг (34%). Около 5% опрошенных не считают необходимой такую поддержку. При этом 37% респондентов выразили желание в ближайшее время пройти обучение в сфере искусственного интеллекта, 59% респондентов заявили об отсутствии таких планов.

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РоссияОпросы общественного мнения
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