Испанский путешественник продолжил свой путь по Якутии на машине

ЯКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес, путешествующий от Магадана до Байкала, пересел с велосипеда на автомобиль и продолжает свой путь. Он уехал из села Мегино-Алдан Томпонского района в соседний район Якутии, сообщили ТАСС в администрации села.

"Испанец выехал примерно в 15:00 (09:00 мск) на машине нашей администрации, которая довезет его до чайной в селе Уолба Таттинского района", - сказали в администрации, отметив, что расстояние между селами составляет примерно 70 км.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Томпонского района, испанец находится в Мегино-Алдане с 25 января, куда прибыл на машине. В ЕДДС отметили, что на территории их района испанец преимущественно передвигался автостопом. На текущий момент в Томпонском районе минус 52 градуса.

В декабре 2018 года испанец приехал в Магадан, чтобы совершить велосипедный заезд до Байкала. Во время путешествия по Колымской трассе он решил переночевать в палатке при температуре в минус 50 градусов и получил серьезное обморожение руки. Велосипедиста нашли местные жители и доставили в ближайшую больницу, после выздоровления он уехал домой в Мадрид.

В конце декабря 2019 года он вернулся в Магадан, чтобы совершить повторный заезд. Свое путешествие испанец начал 27 декабря. Несмотря на прошлогоднее обморожение руки, он решил, что в этом году снова будет ночевать на улице. С собой он взял теплый спальный мешок и палатку. Путешественник планирует к 20 марта добраться до пункта назначения. Для этого он намерен ежедневно преодолевать около 40 км маршрута. Всего ему придется преодолеть более 5 тыс. км.