Главу Самарского бюро МСЭ могут исключить из "Единой России" за слова об инвалидах

ТАСС, 27 января. Заместитель секретаря генсовета единороссов Александр Хинштейн направил в партийную комиссию по этике представление об исключении из "Единой России" руководителя Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Самарской области Дмитрия Драча. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте партии.

Ранее Драч в своем Twitter предложил привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы граждан, одолевающих чиновников жалобами на необоснованный отказ в инвалидности, а также ввести термин "пациентский экстремизм".

Как отметил Хинштейн, слова которого приводятся в сообщении, представление направлено "в связи с недопустимыми, оскорбляющими человеческое достоинство заявлениями и подрывающими доверие общества к государству, сделанными публично". "Число жалоб на Самарское бюро МСЭ растет: в прошлом году только я получил 16 подобных жалоб, в том числе коллективных. При этом в социальной сети Дмитрий Драч заявляет в ответ, что не может "раздавать инвалидность" по "прихоти депутата". Это наглядный пример чиновничьего безразличия и хамства от должностного лица, которое, к слову сказать, еще год назад находилось под арестом по обвинению в хищении 238 миллионов рублей из федерального бюджета", - сказал замсекретаря генсовета.

"Единая Россия", продолжил он, намерена ставить вопрос перед новым министром труда и соцразвития Антоном Котяковым о пересмотре нормативных актов об освидетельствовании на инвалидность. "Они должны быть удобны и просты. Сегодня это нередко превращается в издевательство над людьми, которым и без того тяжело", - считает он.

Единороссы, отметил Хинштейн, намерены также обратиться к генпрокурору по вопросу законности прекращения уголовного дела в отношении Драча, поскольку за нанесенный государству ущерб в 238 млн рублей никто не понес ответственности.

Ранее Хинштейн заявил, что партия будет добиваться отставки и привлечения к ответственности замглавы Минтруда РФ Григория Лекарева, курирующего вопросы людей с ограниченными возможностями здоровья. "Единая Россия" также обращала внимание на непрозрачность работы замминистра и принятие им важных решений без предварительного обсуждения.