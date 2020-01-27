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Новый глава Минобрнауки обозначил три принципиальных момента в работе министерства

По словам Валерия Фалькова, это преемственность, открытость и сотрудничество

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новый глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что в работе министерства необходимо придерживаться трех принципиально важных моментов, которые выражаются в преемственности, открытости и сотрудничестве. Об этом он сообщил в понедельник на встрече с коллективом.

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"Первый принципиальный момент - это преемственность. Безусловно, тонкая настройка будет", - сказал Фальков. Он добавил, что сегодня Минобрнауки должно решить те задачи, которые были обозначены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Во-вторых, продолжил Фальков, работа министерства будет строиться на принципе открытости. Он поблагодарил бывшего главу Минобрнауки Михаила Котюкова за проделанную работу в этом направлении, отметив, что она была "блестяще решена".

"На данном этапе нам всем предстоит... стать более открытыми для академических институтов, университетов, Академии наук", - отметил Фальков, добавив, что открытость касается как самого министра, так и его заместителей.

Третий принципиальный момент заключается, по его словам, во взаимодействии и сотрудничестве. "Само по себе министерство большое, хорошо структурированное, отлаженный четкий механизм. Нам важно также работать внутри не на принципах конкуренции, а на принципах взаимопомощи, поддержки, быть готовыми оказать друг другу помощь, не отказываться от помощи. Мне кажется, это принципиально важно", - заключил Фальков.

Теги
РоссияКотюков, Михаил МихайловичФальков, Валерий Николаевич
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