Сумма выплаты по социальным контрактам в Магаданской области возросла до 60 тыс. рублей

ТАСС, 27 января. Размер выплаты по социальным контрактам увеличился в 2020 году в Магаданской области до 60 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительство со ссылкой на губернатора Сергея Носова.

Механизм социальных контрактов предполагает индивидуальную программу поддержки малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам с учетом конкретной ситуации. Государство оказывает помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела.

"На 2020 год сумма единовременной поддержки [по социальному контракту] увеличилась до 60 тыс. рублей. Эту практику надо внедрять шире и продолжать анализировать, что у нас происходит на рынке труда и заработной платы", - приводит пресс-служба слова Носова.

В 2019 году поддержку по социальному контракту на Колыме получили 42 семьи, это 165 человек. На полученные деньги они проходили обучение, открывали собственное дело. Помимо единовременной выплаты, на весь срок социального контракта на каждого члена семьи ежемесячно выплачивается по 2 тыс. рублей социальной помощи, людям с низким доходом и семьям с детьми - ежемесячная материальная помощь на приобретение продуктов питания.

В послании Федеральному собранию в 2019 году президент России поручил внедрить с 2021 года механизм социальных контрактов во всех регионах и отметил, что за пять лет социальные контракты могли бы заключить более 9 млн россиян. Путин также поручил кабмину с 2020 года на условиях софинансирования помочь регионам, которые активно внедряют такие контракты.