Аналитический центр при правительстве возглавил Константин Калинин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новым руководителем аналитического центра при правительстве России назначен Константин Калинин. Об этом сообщается на сайте центра. Бывший глава этой структуры Владислав Онищенко перешел на должность первого заместителя руководителя центра.

"Аналитический центр продолжает работать в прежнем формате", - отмечается в сообщении.

Онищенко возглавлял центр с 18 августа 2018 года, до этого был первым заместителем руководителя этой структуры.

Аналитический центр при правительстве занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности кабинета министров по основным вопросам социально-экономического развития страны в сферах финансов, промышленной политики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, энергоэффективности, охраны окружающей среды, стратегического планирования, проектного управления, регионального развития, социально-трудовых отношений, образования, здравоохранения, инноваций, информационных технологий и других вопросов.

К обсуждению актуальных вопросов развития страны привлекаются представители федеральных и региональных органов власти, предприятий, общественных объединений, отраслевых союзов и ассоциаций - всего более 4 тыс. человек в России и более 200 - за рубежом. С их участием проводятся круглые столы, экспертные обсуждения, семинары и другие мероприятия. Аналитические записки по итогам экспертных обсуждений также направляются в правительство РФ.