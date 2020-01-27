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В Сербии почтили память жертв Холокоста

Нельзя уничтожать идентичность другого человека или народа, заявил министр труда, занятости и по социальным вопросам республики Зоран Джорджевич

БЕЛГРАД, 27 января. /ТАСС/. Траурная церемония в память жертв Холокоста прошла в понедельник в Белграде на месте бывшего нацистского концлагеря "Земун" в мемориальном центре "Старо-Саймиште". Церемонию возглавил министр труда, занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич.

"Нельзя уничтожать идентичность другого человека или народа, тем самым вы в свою собственную идентичность встраиваете то, что недостойно ни человека, ни народа. Нам больше, чем когда бы то ни было, нужны мир, стабильность и единство", - заявил Джорджевич. В церемонии также приняли участие представители иностранных посольств, члены общественных организаций.

Ранее в честь жертв Холокоста над резиденцией президента Сербии в Белграде наряду с сербским флагом был поднят желтый флаг со звездой Давида в память о погибших в стране евреях. В Сербии уделяется большое внимание памяти жертв нацизма, учитывая тот факт, что сербы стали одним из наиболее пострадавших народов во Второй мировой войне. Сербия является первой страной в регионе, где принят закон о реституции жертв Холокоста без живых законных наследников. Также Белград намерен достроить мемориальный центр "Старо-Саймиште" на месте еврейского концлагеря "Земун".

"Земун" был создан в 1941 году немецкими оккупационными войсками на территории, выделенной им хорватскими нацистами. Первоначально он предназначался для уничтожения белградских евреев. После полного уничтожения евреев Белграда сюда стали помещать цыган и сербов, всего через лагерь прошло несколько десятков тысяч человек разных национальностей, около 40 тыс. погибли. Лагерь функционировал совместно с системой лагерей смерти "Ясеновац", которая была создана хорватскими фашистами-усташами в августе 1941 года, и где в общей сложности было уничтожено до 700 тыс. человек.

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