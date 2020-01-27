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Объем выплат по соцконтрактам удвоят на Ставрополье

Сумма увеличится до 100 тыс. рублей

СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил правительству региона вдвое увеличить выплату, которую получают в регионе малоимущие семьи по социальному контракту. Сумма составит 100 тыс. рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы региона.

"Мы начинали работать с социальными контрактами в 2014 году, с тех пор в их системе ничего не менялось. Считаю логичным увеличить выплату по ним в два раза - до 100 тыс. рублей, и также в два раза увеличить число получателей такой поддержки", - цитирует пресс-служба Владимирова.

По данным краевого Министерства труда и социальной защиты населения, за пять лет в Ставропольском крае заключено 490 социальных контрактов. Семьи вкладывают деньги в развитие подсобных хозяйств, начало предпринимательского дела. По анализу властей, более половины семей, получивших поддержку, смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию и выйти из категории малоимущих.

Также глава Ставрополья поручил проработать возможность увеличения с 2021 года выплат, которые в крае получают многодетные семьи при подготовке детей к школе, а также ежегодных выплат для детей войны.

По данным краевого правительства, в общей сложности социальную поддержку на Ставрополье получают около 115 тыс. семей, в которых воспитываются примерно 210 тыс. детей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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