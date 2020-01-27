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Мединский не комментирует "три центра" управления культурой

Он уточнил, что назначен не помощником президента по культуре, а "просто помощником"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Экс-министр культуры Владимир Мединский, на прошлой неделе назначенный помощником президента, не стал комментировать предположения об образовавшихся с его переходом на новую должность "трех центрах управления культурой" в РФ, включая нового министра культуры Ольгу Любимову и советника президента РФ по культуре Владимира Толстого.

"Без комментариев", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник.

Мединский при этом уточнил, что назначен не помощником президента по культуре, а "просто помощником". "Буду заниматься тем, чем президент поручит", - добавил он.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Мединский будет отвечать в администрации главы государства за координацию государственной политики в исторической и гуманитарной сферах.

Мединский, с 2013 года являющийся председателем Российского военно-исторического общества (РВИО), также рассказал, что РВИО продолжает плотно заниматься проектами, приуроченными к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "[Общество] ведет большую работу по фундаментальной пропаганде, обустройству мест захоронения наших павших солдат. Реализует много проектов <...> Поэтому вне зависимости от того, какие будут даны мне дополнительные поручения, эта работа будет продолжена", - заверил он.

"В конце этой недели планируется, например, технический монтаж памятника подо Ржевом, это грандиозный монумент, который там сооружается. Это пока только один из этапов завершения работ", - заключил он.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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