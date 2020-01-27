Москалькова рада отклику КС на ее обращение в связи с делом Котова

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рада, что ее письмо в Конституционный суд (КС) по поводу дела активиста Константина Котова нашло отклик.

"Рада, что письмо по делу Константина Котова, направленное месяц назад в адрес председателя Конституционного суда Валерия Дмитриевича Зорькина, нашло свой отклик", - сказала омбудсмен в понедельник ТАСС, комментируя определение КС по делу Котова.

Ранее КС постановил пересмотреть Котову, который был признан виновным по статье 212.1 ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") Уголовного кодекса (УК) РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах. Как следует из определения суда, судебные решения по делу Котова, принятые на основании статьи в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, "подлежат пересмотру в установленном порядке". Как указал КС, при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ суды обязаны изучить все обстоятельства дела и достоверно установить, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

Котова осудили в Москве по статье 212.1 УК РФ в сентябре, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении по Москве сообщали, что за последние полгода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Сам осужденный свою вину не признал. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью УК РФ на соответствие Конституции.

Первым осужденным по данной статье был активист Ильдар Дадин в 2015 году, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Он оспорил статью в КС, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор и Дадина освободили. Статью 212.1 УК РФ после этого предлагали декриминализировать, однако эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию. В связи с жалобой Котова на приговор в КС с ходатайством обращалась Москалькова, которая просила разъяснить конституционно-правовой смысл постановления КС по итогам проверки статьи УК по жалобе Дадина.