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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

Митрополит Амфилохий пожелал черногорским властям "закончить как Порошенко"

Ранее власти Черногории приняли спорный закон о вероисповедании

БЕЛГРАД, 27 января. /ТАСС/. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий пожелал властям Черногории, принимавшим спорный закон о вероисповедании, "закончить как Порошенко". Об этом он заявил в понедельник во время богослужения в монастыре Св. Саввы.

"Многие храмы в наше время отняты у канонической Украинской православной церкви. Братская, чуть ли не гражданская война идет на этих территориях, но Церковь Божия непобедима, даже врата ада не победят ее ни в Киеве, ни здесь, в Черногории. Бог сделал так, что народ сбросил Петра Порошенко на выборах. Дай Бог, чтобы то же самое случилось здесь с теми, кто хочет принять безбожные законы, пусть они закончат, как Порошенко", - заявил он.

По его словам, это "не политика, а молитва Богу, чтобы он привел к власти настоящих лидеров".

Массовые акции протеста прихожан Сербской православной церкви проходят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент страны принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
УкраинаЧерногорияПорошенко, Петр АлексеевичСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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