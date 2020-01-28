Оттава и Лондон обсуждают вопросы безопасного пребывания принца Гарри в Канаде

"В настоящее время между представителями нашей Королевской канадской конной полиции (национальной полиции) и их британскими коллегами идет обсуждение вопросов обеспечения безопасности [принца Гарии и его семьи в Канаде], а также покрытия соответствующих расходов", - цитирует министра телеканал СBC . Блэр не привел подробностей.

ОТТАВА, 28 января. /ТАСС/. Представители национальной полиции Канады и их британские коллеги в настоящее время обсуждают вопросы, связанные с обеспечением безопасности принца Гарри и его супруги Меган Маркл в североамериканской стране. Об этом в понедельник сообщил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

В середине января британский таблоид "Ивнинг стандарт" сообщил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо якобы уже заверил королеву Великобритании Елизавету II в том, что Оттава возьмет на себя часть расходов по обеспечению охраны монарших особ во время их пребывания в Канаде. Трюдо позже опроверг эти утверждения, заявив, что не обсуждал с королевой подобные вопросы.

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость, а также жить на два дома - в Канаде и в Великобритании. Меган Маркл покинула Великобританию почти сразу после этого заявления и вернулась в Канаду, где вместе с семьей проводила рождественские каникулы, сейчас она находится там вместе с сыном. На прошлой неделе принц Гарри также прилетел в Канаду.

18 января Букингемский дворец объявил, что пара отныне не сможет официально представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии.