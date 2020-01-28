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Магаданская область вложит в развитие здравоохранения в 2020 году более 7 млрд рублей

По информации областных властей, одним из важнейших мероприятий в этой сфере станет повышение зарплаты работникам здравоохранения на 3%
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© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 28 января. Власти Магаданской области в 2020 году потратят на развитие здравоохранения региона 7 млрд 385 млн рублей - на 1 млрд 785 млн рублей больше, чем в 2019 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель правительства региона.

Данная работа проходит в регионе по областной госпрограмме "Развитие здравоохранения Магаданской области". Финансирование ведется за счет федерального и областного бюджетов. В 2019 году на реализацию госпрограммы было потрачено более 5,6 млрд рублей. Помимо этой госпрограммы, в регионе также реализуется, но преследует несколько другие цели нацпроект "Здравоохранение", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Какие суммы в этом году будут на него потрачены в регионе, пока не уточняется.

"В целом по госпрограмме "Развитие здравоохранения Магаданской области" бюджетные назначения на 2020 год увеличены на 1 млрд 785 млн рублей и составили 7 млрд 385 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, благодаря увеличению финансирования в этом году удастся выполнить все запланированные мероприятия в сфере здравоохранения. Важнейшим из них станет повышение заработной платы работникам здравоохранения на 3%. Помимо этого, на поддержку учреждений, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), в областном бюджете запланировано выделение средств в размере 300 млн рублей.

"В 2019 году мероприятия госпрограммы были направлены на снижение смертности в регионе, увеличение кадрового потенциала в сфере здравоохранения в регионе, увеличение заработных плат медперсонала и по многим другим важным направлениям. Важно, что с 2019 года появился нацпроект "Здравоохранение", многие цели и задачи в нем пересекаются с госпрограммой, есть и новые направления. В любом случае, наличие как госпрограммы, так и нацпроекта влекут федеральное финансирование и обращают все больше внимания со стороны магаданских и федеральных властей на развитие здравоохранения в области", - прокомментировал ТАСС представитель Магаданской областной больницы.

Госпрограмма "Развитие здравоохранения Магаданской области" рассчитана на 2014-2020 годы. Ее цель - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Нацпроект "Здравоохранения" рассчитан на 2019-2024 годы. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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