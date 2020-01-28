Верховный суд России утвердил список из 342 примирителей в судах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пленум Верховного суда (ВС) России утвердил список из 342 судебных примирителей - судей в отставке, призванных участвовать во внесудебном примирении сторон по гражданским, арбитражным и административным спорам.

Этот институт был создан по инициативе Верховного суда, соответствующие поправки внесены в процессуальные кодексы и вступили в силу с 25 октября 2019 года.

"Предлагаемый на сегодняшнем заседании список является только первым этапом его формирования, этот список будет пополняться", - сообщил секретарь Пленума Верховного суда России Виктор Момотов. Список сформирован на основании предложений судов и после утверждения Пленумом ВС будет опубликован в интернете.

В него от каждого региона вошли от одного до пяти судей в отставке. Лишь по одному судебному примирителю представлено от Алтайского края, Республики Алтай, Чукотки, ЯНАО и Мордовии. От Москвы представлены три примирителя (все - бывшие судьи Арбитражного суда Московского округа), от Санкт-Петербурга - пять судей в отставке.

В список судебных примирителей попали 163 арбитражных судьи в отставке и 178 судей, работавших в судах общей юрисдикции (из них 78 - это бывшие судьи областных, краевых и республиканских судов, 94 - судьи районных и городских судов и мировые судьи и семеро - бывшие судьи военных судов). У большинства вошедших в список стаж работы судьей составляет от 17 до 26 лет, но есть и судьи в отставке, чья выслуга в должности судьи составляет 40, 47 лет и даже 51 год.

Экономика правосудия

Согласно закону, кандидатов на должности судебных примирителей представляют региональные суды и утверждает Пленум Верховного суда. Как ранее сообщил ТАСС секретарь Пленума ВС Виктор Момотов, выступить в роли примирителей согласились более тысячи судей в отставке. Для запуска института судебных примирителей правительством должны быть утверждены ставки оплаты их работы (по аналогии с оплатой адвокатов по назначению) в зависимости от времени, потраченного на примирительные процедуры, и сложности дела.

Виктор Момотов уверен, что судебные примирители выгодны и государству, и судам. Цель работы судебного примирителя - без долгой процедуры судебного рассмотрения подвести стороны к мировому соглашению, которое будет утверждено судом. Если один день работы суда, рассматривающего дело по существу, стоит 70-80 тыс. рублей, то работа судебного примирителя обойдется дешевле, даже если он будет получать вдвое больше адвоката по назначению - 7-8 тыс. рублей в день.

"Это настоящая экономика правосудия", - заметил Момотов. В свою очередь судебные примирители помогут освободить судей от необходимости рассматривать споры по искам, где стороны могут найти компромисс самостоятельно.

По словам Момотова, у примирителей будет своя комната в здании суда. "В нормальном суде главным должен быть не кабинет судьи, а комната для судебного примирения, где стороны встречаются, договариваются. А суд - уже только крайний случай", - уверен он.