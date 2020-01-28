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В Томске женщина оставила дочь-инвалида в отделении полиции

По предварительным данным, женщина страдает психическим расстройством, ее передали медицинским работникам

ТОМСК, 28 января. /ТАСС/. Женщина привезла свою дочь в отделение полиции Томска на инвалидной коляске, а после сбежала. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Томской области.

"В помещении холла перед дежурной частью ОМВД России по Ленинскому району г. Томска неизвестная женщина оставила в инвалидной коляске девушку (на вид около 20 лет), после чего скрылась", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции нашли и доставили женщину в отдел полиции для разбирательства. По предварительным данным, она страдает психическим расстройством. Женщина передана медицинским работникам, жизни и здоровью ее дочери ничего не угрожает. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины, мотивы и все обстоятельства произошедшего.

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