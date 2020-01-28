Медведев: модернизация экспедиционной инфраструктуры РФ в Антарктиде будет продолжена

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по телефону поздравил российских полярников, работающих в Антарктиде, с 200-летием открытия этого континента русскими мореплавателями и заверил, что государство продолжит модернизацию экспедиционной инфраструктуры на Южном полюсе.

Зампред Совбеза во вторник провел телефонный разговор с начальником станции Беллинсгаузен зимовочного состава 64-й российской антарктической экспедиции Виктором Велединым и министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным. Медведев от имени Совета безопасности РФ поблагодарил всех участников экспедиции за исследования и передал им приветствие от президента РФ Владимира Путина.

Медведев отметил, что "предпринятые государством в последние годы усилия подтверждают серьезность российской деятельности в Антарктике в интересах безопасности и благополучия всего мира". "Государство продолжит работы по модернизации экспедиционной инфраструктуры", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

В настоящее время в Антарктиде идет работа над созданием нового зимовочного комплекса станции Восток. В 2021 году запланирована реконструкция сезонной полевой базы Русская, которая станет постоянно действующей зимовочной станцией.

Антарктида была открыта российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым 28 января 1820 года (по новому стилю). В ходе экспедиции 1819-1821 годов под командованием Беллинсгаузена россияне на шлюпах "Восток" и "Мирный" помимо ледового континента открыли около 30 островов, а также собрали уникальные коллекции и сделали зарисовки видов Антарктики и обитающих там животных.

В настоящее время правовое положение континента и прилегающих к нему островов и океанов определяет Договор об Антарктике. Договор вступил в силу 23 июня 1961 года, его участниками являются 48 государств, в том числе все официальные ядерные державы - Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.