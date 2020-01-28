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Китайская вирусная пневмония
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Медбригады возьмут на контроль состояние туристов в гостиницах Москвы из-за коронавируса

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы вместе с Роспотребнадзором прорабатывают возможность поставки в город специальных тест-систем для быстрой диагностики

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Медицинские бригады усилят контроль и будут измерять температуру у постояльцев столичных гостинец, где проживают туристы, приехавшие из Китая. Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы проработали вопрос с комитетом по туризму, подготовили перечень гостиниц и туристических компаний, которые смогут предоставлять оперативную информацию о группах из Китая. Мы сформировали мобильные медицинские бригады. Они будут организовывать дополнительный контроль, проводить замер температуры постояльцев гостиниц, где проживают туристические группы из Китая", - сказала Ракова.

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Она уточнила, что несмотря на то, что китайские власти приняли решение об ограничении выезда организованных групп из страны, в Москве и в России в целом уже находится большое количество туристов. В Москве приняты все меры, чтобы не допустить появления и распространения нового типа коронавируса

По словам заммэра, столица плотно работает с управлением Роспотребнадзора по Москве. В столице проводятся мероприятия по эпидемиологическому контролю, усиливается дезинфекционный режим в местах посещения людей: спортивных, культурно-зрелищных, в общественном транспорте, гостиницах, на рынках.

Также Ракова сообщила, что столичная скорая помощь уделяет особое внимание тем гражданам, которые прибыли из Китая за последние 14 дней. "Столичная скорая помощь работает в штатном режиме, оперативно реагирует на вызовы в связи с повышением температуры и подозрением на ОРВИ. Особое внимание уделяется тем, кто за последние 14 дней был в китайском регионе либо имел контакты с прибывшими оттуда", - сказала она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы вместе с Роспотребнадзором прорабатывают возможность поставки в город специальных тест-систем для быстрой диагностики коронавируса.

О коронавирусе

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель этой болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен китайскими специалистами 7 января.

Число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, во вторник днем достигло 4547, число летальных исходов составляет 106.

Коронавирусы впервые были открыты в 1960-х годах и получили свое название из-за ворсинок на оболочке, которые по форме напоминают солнечную корону во время затмения. Они являются причиной респираторных инфекций (от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома) как у человека, так и у животных.

Новый коронавирус MERS причислен к тому же семейству, что и вирус, который в 2003 году вызвал вспышку атипичной пневмонии.

В новость были внесены изменения (16:39 время мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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