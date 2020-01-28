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Дело Александра Винника

Защита Винника требует перенести заседание суда из-за плохого самочувствия подзащитного

По словам адвоката Тимофея Мусатова, его подзащитный находится в тяжелом состоянии

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Защита россиянина Александра Винника, экстрадированного на прошлой неделе в Париж из Греции, требует перенести заседание суда, который должен состояться вечером во вторник, на более поздний срок из-за плохого самочувствия подзащитного и отсутствия у него информации о сути обвинений. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции сообщили представители защиты россиянина.

"Чтобы заседание состоялось, необходимо, чтобы Александр смог присутствовать в суде и отвечать на вопросы", - отметил российский защитник Винника Тимофей Мусатов. По словам адвоката, его подзащитный находится в тяжелом состоянии и из-за объявленной голодовки потерял уже около 30% своего веса. Он не исключил, что из-за плохого самочувствия Винника французские судьи могут провести заседание прямо в госпитале.

Мусатов также передал журналистам обращение Винника, в котором россиянин называет себя жертвой политических интриг и законодательства о криптовалютах, которого попросту не было в 2014-2016 годах.

Отдельно Мусатов коснулся гуманитарного вопроса. "У Александра есть супруга, которой два года назад была диагностирована карцинома головного мозга. Это неизлечимо, - отметил он. - При этом его лишили возможности общения с ней".

Греческий адвокат Винника Зои Константопулу также напомнила, что ее подзащитного экстрадировали во Францию, не сообщив об этом ей. "На следующий день я встречалась с разными людьми, пытаясь выяснить местонахождения моего подзащитного, однако даже в Министерстве внутренних дел Греции не знали, где он находится на территории Франции", - добавила она.

В заключение пресс-конференции Мусатов также обратил внимание на то, что преступления, в которых обвиняют Винника (преступления в интернете) "не имеют границ", а страны должны сотрудничать, однако кажется, что страны начинают присваивать себе право по расследованию преступлений, поскольку это дает им возможность влиять на мировой порядок. Он также указал, что преступления, в которых обвиняют Винника, относятся к периоду, когда он уже содержался под арестом в Греции.

Теги
ГрецияРоссияФранцияДело Александра Винника
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