{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МРОТ и местное самоуправление стали темами обсуждения изменений в Конституцию в Ленобласти

Оно прошло при участии представителей общественных палат районов, экспертов, молодежных ассоциаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) и изменения статуса местного самоуправления стали основными темами обсуждения законопроекта об изменениях в Конституции РФ среди общественности Ленинградской области. Оно прошло при участии представителей общественных палат районов, экспертов, молодежных ассоциаций, передает корреспондент ТАСС.

МРОТ и прожиточный минимум

"Сегодня [много] прозвучало по поводу муниципальной власти, ее полномочий, административно-территориального устройства. [Также обсуждение] вызывает критерий формирования уровня прожиточного минимума, <…> сегодня вообще прозвучало предложение отказаться от этого термина. Должен быть минимальный уровень оплаты труда, который, в том числе, и заменит все эти расчеты продовольственной корзины", - сказал журналистам председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, после завершения обсуждения.

По мнению одной из выступающих, члена Общественной палаты Ленинградской области, экономиста Александры Бондарь, закрепление в Конституции МРОТ не ниже прожиточного уровня "вытекает из общего посыла государственной политики борьбы с бедностью". "С моей точки зрения целесообразно каждому субъекту РФ разработать долгосрочную межведомственную программу борьбы с бедностью, объединяющую усилия государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных организаций", - отметила она.

Председатель Общественной палаты Ломоносовского района Ленинградской области Владимир Афиногенов в свою очередь предложил отказаться от понятия прожиточный минимум. "Я считаю, что наше общество уже находится на таком уровне, что апеллировать к понятию прожиточный минимум даже оскорбительно. МРОТ - понятно, среднедушевой доход - понятно, а прожиточный минимум я бы даже исключил из нашего лексикона. Для нашего развитого общества считаю, что это неэтично", - сказал он.

Местное самоуправление

Также живое обсуждение вызвали планируемые изменения статуса местного самоуправления. По мнению Бондарь, существующая трактовка Конституции о том, что местное самоуправление самостоятельно и отделено от государства, без обозначения принципа единства публичной власти привела к разобщенности региональных и муниципальных органов власти.

"Попытки устранить эту несогласованность привели к непрекращающейся с 2006 года реформе местного самоуправления <…> 166 поправок с 2006 года внесено в федеральный закон №131 ("Об общих принципах организации местного самоуправления" - прим. ТАСС). Данная мера поддерживается, но остается неясным механизм создания единой системы публичной власти", - отметила она.

Согласна с тем, что местное самоуправление надо менять, председатель комиссии по законодательству, регламенту и этике Общественной палаты Ленинградской области Елена Москаль. "Если будут приняты изменения, поправки - это послужит усилению принципа единства власти, более поступательному развитию нашей страны", - уверена она.

Законопроект о поправках

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Предусматривается, в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также предлагается статью 75 дополнить положением, что в России гарантируется МРОТ, который должен быть не менее величины прожиточного минимума, и индексация социальных пособий и пенсий.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
В Общественной палате предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту
Также в Общественной палате заявили, что СМИ должны более внимательно относиться к подаче информации об абортах, чтобы в материалах не прослеживалось поощрения процедуры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС