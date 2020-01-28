МРОТ и местное самоуправление стали темами обсуждения изменений в Конституцию в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) и изменения статуса местного самоуправления стали основными темами обсуждения законопроекта об изменениях в Конституции РФ среди общественности Ленинградской области. Оно прошло при участии представителей общественных палат районов, экспертов, молодежных ассоциаций, передает корреспондент ТАСС.

МРОТ и прожиточный минимум

"Сегодня [много] прозвучало по поводу муниципальной власти, ее полномочий, административно-территориального устройства. [Также обсуждение] вызывает критерий формирования уровня прожиточного минимума, <…> сегодня вообще прозвучало предложение отказаться от этого термина. Должен быть минимальный уровень оплаты труда, который, в том числе, и заменит все эти расчеты продовольственной корзины", - сказал журналистам председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, после завершения обсуждения.

По мнению одной из выступающих, члена Общественной палаты Ленинградской области, экономиста Александры Бондарь, закрепление в Конституции МРОТ не ниже прожиточного уровня "вытекает из общего посыла государственной политики борьбы с бедностью". "С моей точки зрения целесообразно каждому субъекту РФ разработать долгосрочную межведомственную программу борьбы с бедностью, объединяющую усилия государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных организаций", - отметила она.

Председатель Общественной палаты Ломоносовского района Ленинградской области Владимир Афиногенов в свою очередь предложил отказаться от понятия прожиточный минимум. "Я считаю, что наше общество уже находится на таком уровне, что апеллировать к понятию прожиточный минимум даже оскорбительно. МРОТ - понятно, среднедушевой доход - понятно, а прожиточный минимум я бы даже исключил из нашего лексикона. Для нашего развитого общества считаю, что это неэтично", - сказал он.

Местное самоуправление

Также живое обсуждение вызвали планируемые изменения статуса местного самоуправления. По мнению Бондарь, существующая трактовка Конституции о том, что местное самоуправление самостоятельно и отделено от государства, без обозначения принципа единства публичной власти привела к разобщенности региональных и муниципальных органов власти.

"Попытки устранить эту несогласованность привели к непрекращающейся с 2006 года реформе местного самоуправления <…> 166 поправок с 2006 года внесено в федеральный закон №131 ("Об общих принципах организации местного самоуправления" - прим. ТАСС). Данная мера поддерживается, но остается неясным механизм создания единой системы публичной власти", - отметила она.

Согласна с тем, что местное самоуправление надо менять, председатель комиссии по законодательству, регламенту и этике Общественной палаты Ленинградской области Елена Москаль. "Если будут приняты изменения, поправки - это послужит усилению принципа единства власти, более поступательному развитию нашей страны", - уверена она.

Законопроект о поправках

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Предусматривается, в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также предлагается статью 75 дополнить положением, что в России гарантируется МРОТ, который должен быть не менее величины прожиточного минимума, и индексация социальных пособий и пенсий.