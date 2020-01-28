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Военнослужащим и полицейским на 3% увеличат ряд пособий

Индексация распространяется на единовременные выплаты в случае гибели военнослужащего (полицейского) или получения им тяжелой травмы, а также ежемесячные пособия по инвалидности, полученной во время службы
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым с 1 января текущего года увеличивается на 3% размер выплат в случае гибели или ранения военнослужащих, сотрудников полиции, противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения и таможни. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Индексация распространяется на единовременные выплаты в случае гибели военнослужащего (полицейского) или получения им тяжелой травмы, а также ежемесячные пособия по инвалидности, полученной во время службы. Увеличиваются также выплаты членам семьи сотрудников противопожарной службы и ряда иных ведомств.

Постановление распространяется на указанные выплаты с 1 января 2020 года.

Теги
Россия
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