Голикова сообщила, что число детей школьного возраста снизится к 2025 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Численность учащихся в российских школах будет расти вплоть до 2023-2024 учебного года, однако из-за спада рождаемости в последние годы число детей школьного возраста снизится к 2025 году. Дополнительные места в школах будут появляться в соответствии с этим прогнозом, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Темпы рождаемости замедлились в последние годы, и к 2025 году мы будем иметь, наоборот, сокращение прихода в школу. И вот когда мы оценивали эти 413 тыс. мест, мы как раз исходили из того, чтобы потом не пришлось эти школы закрывать, как это было в 1990-е годы, когда рождаемость резко упала, и школы превратились в магазины и прочие учреждения. Этой ситуации допустить нельзя", - сказала она во вторник в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

Согласно данным Минпросвещения РФ, численность школьников на 2019-2020 учебный год составляет 16,8 млн человек. К 2023-2024 учебному году их количество увеличится на 2 млн до 18,8 млн. "Одно из самых больших достижений наших - тот уровень рождаемости, который складывался перед 2010-ми годами и после 2010-х. И сейчас мы имеем существенное увеличение детей, которые приходят в школы", - добавила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что положительный тренд на рост числа учащихся будет отражаться и в высших учебных заведениях. "Количество мест будет также увеличиваться", - заключила она.

Ранее Голикова сообщила, что порядка 413 тыс. дополнительных мест должно быть создано в школах России, это потребует приблизительно 280 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил проанализировать потребность в увеличении числа мест в школах.