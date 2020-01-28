Голикова: проблемы ожирения и диабета у детей часто связаны с плохим питанием в школах

"Очень важно создать настоящую инфраструктуру для обеспечения качественным, здоровым и безопасным питанием наших детей, потому что это ключевое. Потому что вы прекрасно знаете, что в этот период времени происходит становление ребенка, его здоровья. Очень часто мы имеем проблемы с ожирением, диабетом и прочими заболеваниями, которые связаны с некачественным питанием в школе", - сказала она во вторник в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

Голикова отметила, что вплоть до конца 2019 года 37 регионов страны не обеспечивали школьников горячим питанием. "Это была исключительно родительская плата. И только для малообеспеченных категорий граждан они выделяли средства из бюджета", - рассказала она. По ее словам, также в правительстве прорабатывают возможность введения отдельного меню для детей, страдающих диабетом, для них могут быть организованы отдельные столы.

Вице-премьер подчеркнула, что решение ввести горячее питание в школах принято впервые. "Такого никогда не было, даже в советское время, поэтому на сегодняшний день, можно сказать, это беспрецедентное решение", - добавила она.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года". Ранее Голикова сообщила, что бесплатное горячее питание охватит порядка 5,2 млн школьников начальных классов, это потребует 53 млрд рублей на полный учебный год.