{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Голикова: проблемы ожирения и диабета у детей часто связаны с плохим питанием в школах

Голикова отметила, что вплоть до конца 2019 года 37 регионов страны не обеспечивали школьников горячим питанием

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Необходимо создать инфраструктуру в школах для обеспечения детей здоровым питанием, поскольку очень часто в период становления здоровья ребенка появляются ожирение и диабет из-за некачественного школьного питания, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

На эту тему
О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

"Очень важно создать настоящую инфраструктуру для обеспечения качественным, здоровым и безопасным питанием наших детей, потому что это ключевое. Потому что вы прекрасно знаете, что в этот период времени происходит становление ребенка, его здоровья. Очень часто мы имеем проблемы с ожирением, диабетом и прочими заболеваниями, которые связаны с некачественным питанием в школе", - сказала она во вторник в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

Голикова отметила, что вплоть до конца 2019 года 37 регионов страны не обеспечивали школьников горячим питанием. "Это была исключительно родительская плата. И только для малообеспеченных категорий граждан они выделяли средства из бюджета", - рассказала она. По ее словам, также в правительстве прорабатывают возможность введения отдельного меню для детей, страдающих диабетом, для них могут быть организованы отдельные столы.

Вице-премьер подчеркнула, что решение ввести горячее питание в школах принято впервые. "Такого никогда не было, даже в советское время, поэтому на сегодняшний день, можно сказать, это беспрецедентное решение", - добавила она.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года". Ранее Голикова сообщила, что бесплатное горячее питание охватит порядка 5,2 млн школьников начальных классов, это потребует 53 млрд рублей на полный учебный год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Реклама на ТАСС
Опрос: каждая четвертая семья в РФ нанимает своему ребенку репетитора
Согласно данным исследования РАНХиГС, чем старше становится ребенок, тем чаще родители пользуются услугами репетиторов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС