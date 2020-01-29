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Протоиерей Всеволод Чаплин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Он умер 26 января на 52-м году жизни

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Похороны протоиерея Всеволода Чаплина, умершего на 52-м году жизни, пройдут в среду на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает официальный сайт храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, где он служил настоятелем.

"29 января в нашем храме состоится в 07:40 чтение Часов и Божественная литургия. В 10:00 - отпевание. На Троекуровском кладбище (Рябиновая улица, 24) в 14:00 пройдет гражданская панихида в ритуальном зале, прощание и чин погребения", - говорится в сообщении.

Протоиерей Всеволод Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) в 2009-2015 годах. Он родился 31 марта 1968 года в Москве в семье советского ученого профессора Анатолия Федоровича Чаплина. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году - Московскую духовную академию. 21 апреля 1991 года был рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года - в сан пресвитера. В 1999 году Всеволод Чаплин был возведен в сан протоиерея. Кандидат богословия, защитил диссертацию "Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли".

Теги
РоссияЧаплин, Всеволод Анатольевич
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