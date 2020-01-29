В Год туризма в Чечне появится новая база отдыха

ГРОЗНЫЙ, 29 января. /ТАСС/. Новая база отдыха появится в 2020 году в чеченском селе Пригородное, которое расположено в десяти минутах езды от Грозного. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

"Как я ранее говорил, мной принято решение объявить наступивший год Годом туризма. В скором времени к излюбленным местам наших многочисленных гостей и местных жителей добавится база отдыха в селе Пригородное. Она расположена в десяти минутах езды от столицы республики. Работа идет полным ходом. На данный момент произведена очистка от ила дна водоемов, вдоль берегов воздвигнуты домики для посетителей", - написал Кадыров.

Он также сообщил о решении построить мечеть на 1000 человек в соседнем селе Гикало. "Старая рассчитана всего на 1000 человек, и это при населении свыше 10 тыс. человек. Мы определили место под строительство будущей мечети, где забили символичный колышек.Также я рассказал старейшинам о начале процедуры переименования Гикало в честь Джамлайлы Алиханова, который был главой поселка и погиб от рук террористов в 2001 году", - написал глава Чечни.

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". Кроме того, 2019 год для региона был богат на гастрономические события, здесь прошли фестивали "Хонк Фест", "Шашлык-Машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".