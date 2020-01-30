Рекультивацию зараженных грунтов с территории ЮВХ планируется начать в конце 2020 года

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Работы по рекультивации зараженных грунтов на территории у Московского завода полиметаллов, вблизи которого планируется строить Юго-Восточную хорду (ЮВХ), планируется начать в конце 2020 года. Об этом сообщил в четверг в ходе круглого стола в Мосгордуме гендиректор ФГУП "Радон" Алексей Лужецкий.

"На этот год [компании] выделены деньги на проектирование. Мы в этом году планируем осуществить проектирование и приступить, я думаю, [к работам] в конце года <...> Проект достаточно сложный, в зависимости от решения проектной организации, будет проведена реабилитация данной территории", - сказал Лужецкий.

По его словам, все работы будут открыты для общественного контроля. Лужецкий также сообщил, что вокруг места проведения работ будет действовать система стационарного пункта радиационного контроля.

"У меня есть мысли по созданию информационного центра, я готов поделиться с коллегами, с рабочей группой по осуществлению общественного контроля <...> Будет осуществляться дополнительная альфа-гамма-съемка территории. Мы обеспечим всю информацию [о работах] с актами проведения", - отметил Лужецкий.

Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, в 1950-60-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы, позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Однако в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг. По словам мэра, даже если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища.