Контроль за обследованием территории строительства ЮВХ обеспечат эксперты и общественники

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Группу общественного контроля за обследованием территории у Московского завода полиметаллов, вблизи которого планируется строить Юго-Восточную хорду (ЮВХ), создадут по предложениям фракций партий в Мосгордуме, в ее состав войдут эксперты и представители общественности. Об этом сообщила журналистам в четверг член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

"Депутаты, эксперты и общественники обсудили в ходе круглого стола вопрос общественного контроля за проведением работ на территории строительства Юго-Восточной хорды. Договорились, что по предложениям фракций [Мосгордумы] будет сформирована группа экспертов, которые понимают в этом вопросе, и общественности, которые будут контролировать работу той организации, которая будет заниматься вопросами выявления повышенной радиации и рекультивации [грунта], подготовки проекта", - сказала Стебенкова.

По ее словам, в группу войдут порядка 5-10 экспертов и несколько представителей общественности. Она уточнила, что группу общественного контроля планируют собрать в течение недели.

Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, в 50-60-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы, позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Однако в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг. По словам мэра, даже если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища.