{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Контроль за обследованием территории строительства ЮВХ обеспечат эксперты и общественники

Группу планируется собрать в течение недели

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Группу общественного контроля за обследованием территории у Московского завода полиметаллов, вблизи которого планируется строить Юго-Восточную хорду (ЮВХ), создадут по предложениям фракций партий в Мосгордуме, в ее состав войдут эксперты и представители общественности. Об этом сообщила журналистам в четверг член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

"Депутаты, эксперты и общественники обсудили в ходе круглого стола вопрос общественного контроля за проведением работ на территории строительства Юго-Восточной хорды. Договорились, что по предложениям фракций [Мосгордумы] будет сформирована группа экспертов, которые понимают в этом вопросе, и общественности, которые будут контролировать работу той организации, которая будет заниматься вопросами выявления повышенной радиации и рекультивации [грунта], подготовки проекта", - сказала Стебенкова.

По ее словам, в группу войдут порядка 5-10 экспертов и несколько представителей общественности. Она уточнила, что группу общественного контроля планируют собрать в течение недели.

Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, в 50-60-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы, позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Однако в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг. По словам мэра, даже если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперты: закон о праве детей на жилье заставит пересмотреть раздел имущества при разводе
При этом нововведение вряд ли повлияет на рынок недвижимости, полагают опрошенные ТАСС специалисты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС