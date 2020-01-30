Власти Ленобласти увеличили единовременные выплаты для врачей на селе до 1,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Власти Ленинградской области увеличили единовременные выплаты для врачей, которые устроились на работу в удаленные населенные пункты региона, с 1 до 1,5 млн рублей. Размеры выплат также увеличились и для фельдшеров, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об увеличении единовременной денежной выплаты для медиков, устроившихся на работу в ФАПы и амбулатории в населенных пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях. С 2020 года размер такой выплаты для врачей, переехавших в глубинку, составит 1,5 млн рублей, для фельдшеров - 750 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, раньше врачам выплачивали 1 млн рублей, фельдшерам - 500 тыс. рублей.

"Есть ряд других "подъемных" выплат, мы также предоставляем служебное жилье медикам с возможностью передачи в собственность. Благодаря комплексу мер наш регион входит в тройку лидеров в Российской Федерации по привлечению кадров в медицинские организации", - приводит пресс-служба слова Дрозденко.

Как отметили в правительстве, также специалистам, которые впервые начали работать в государственной медицинской организации региона, в качестве меры соцподдержки ежегодно в течение трех лет единовременно выплачивается по 56,5 тыс. рублей при условии продолжения ими работы. Молодые специалисты, которые впервые после окончания образовательного учреждения начинают работать в организации первичной медико-санитарной помощи региона, тоже получают единовременное пособие, врачи - 100 тыс. рублей, медработники среднего звена - 50 тыс. рублей.