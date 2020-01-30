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Штрафы за нарушение прав верующих в новом КОАП сократятся с 1 млн до 100 тыс. рублей

Действующая редакция КОАП предписывает штраф для юридических лиц "от 100 тыс. до 1 млн рублей"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Максимальный размер штрафа за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях для юридических лиц в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КОАП) сократится с 1 млн до 100 тыс. рублей. Проект кодекса опубликован Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

"Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей", - написано в документе.

Действующая редакция КОАП предписывает штраф для юридических лиц по соответствующей статье "от 100 тыс. до 1 млн рублей".

Уменьшится и размер штрафа для физических лиц и чиновников. Он составит, согласно проекту, "на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей".

Текущая редакция КОАП предусматривает штраф за нарушение права на свободу вероисповедания "на граждан в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей".

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