Решение о членстве в партии чиновниц после скандала в Керчи примут по итогам расследования

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Депутаты по результатам партийного расследования рассмотрят вопрос о лишении мандатов и исключении из партии "Единая Россия" участников скандала с вручением хлеба блокадникам в Керчи. Об этом в четверг сообщил ТАСС первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Ранее на сайте горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. В Госсовете республики посчитали акцию кощунственной, глава Крыма заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии, позже в официальном Telegram-канале "Единой России" появились фотографии заявлений об отставке, якобы написанных депутатами.

"Даже если написано заявление, то завтра сессии не будет, потому что есть процедура созыва сессии даже по таким вопросам. Резонанс, конечно, очень плохой. Если это действительно подтвердится, это неприемлемо, некрасиво. А дальше будет приниматься решение, его будет принимать партийная организация и депутаты", - сказал Фикс.

Он сообщил, что в пятницу направится в Керчь для проведения партийного расследования. "Планирую встретиться с блокадниками, с которыми встречались наши коллеги из Керчи. Выскажу слова признательности и извинюсь за наших коллег, если будет такая необходимость. По итогам будет понятно, что дальше делать", - добавил Фикс.