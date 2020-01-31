Поступило предложение создать муниципальную полицию в рамках изменений в Конституцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области со ссылкой на спикера областного парламента Сергея Бебенина сообщила о имеющемся от ряда россиян предложении создать муниципальную полицию для обеспечения общественного порядка. Отмечается, что такая инициатива поступила в рабочую группу по изменениям в Конституции.

"Ряд предложений касаются формирования муниципальной полиции в целях обеспечения общественного порядка, запрета на принятие правовых актов, отменяющих социальные обязательства власти перед гражданами, без предоставления возмещения. Кроме того, поступило предложение в преамбулу Конституции внести положение о патриотизме. Наша задача - обобщить все предложения, облечь их в правовую форму и вынести на рассмотрение всей рабочей группы", - цитирует пресс-служба слова Бебенина, модератора подгруппы по вопросам единства публичной власти и местного самоуправления.

Всего, по его данным, по всем поправкам на данный момент принято 71 предложение, 17 из них - по теме местного самоуправления. Бебенин отметил, что поступающие инициативы касаются объединения государственной власти и местного самоуправления в единую систему публичной власти, создания экономической основы для работы местного самоуправления, закрепления в Конституции принципа передачи полномочий органов публичной власти на максимально приближенный к населению уровень власти.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Предусматривается расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также предлагается статью 75 дополнить положением, что в России гарантируется МРОТ, который должен быть не менее величины прожиточного минимума, и индексация социальных пособий и пенсий.