Власти китайского города Хайкоу запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 31 января. /ТАСС/. Власти административного центра южной китайской провинции Хайнань города Хайкоу запретили проведение любых массовых мероприятий, закрыли музеи и библиотеки в целях предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Перечень соответствующих распоряжений местной администрации публикует информационный ресурс "Наньхайван".

Спортивные объекты, кинотеатры, парки развлечений, интернет-кафе, KTV, ночные клубы и фитнес-центры также временно приостановили работу до дальнейших распоряжений властей.

Предприятиям и строительным площадкам предписано отложить на более поздний срок прием рабочих из наиболее пострадавшей от вируса провинции Хубэй. В городе также временно закрыты все рынки, где осуществлялась торговля живой птицей.

Санитарные посты установлены в аэропортах, морских портах, на железнодорожных и автобусных станциях. Проверки осуществляются на скоростных автомагистралях и пересечениях крупных дорог на границе города.

Отелям, крупным супермаркетам, фермерским рынками и другим общественным объектам предписано своевременно проводить дезинфекцию внутренних помещений. Учебные заведения пока находятся на каникулах по случаю китайского Нового года, о времени возобновлении занятий не сообщается.

Население города власти призывают не посещать людные места ближайшие две недели и соблюдать все меры предосторожности.

Хайнань входит в число регионов Китая, где был обнаружен новый тип коронавируса. По последним официальным данным, в провинции выявлено 49 случаев инфицирования, один из которых закончился летальным исходом. Самое большое число заболевших зарегистрировано в курортном городе Санья.

Согласно официальной статистике, общее число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в пятницу составило 9390 человек, погибли 213 жителей.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им является коронавирус 2019-nCoV. После заболевание было выявлено еще в 19 страна. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.