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Китайская вирусная пневмония
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Песков заявил, что решения о закрытии границы для авиасообщения с Китаем не принимались

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном закрытии границы России с Китаем на Дальнем Востоке для недопущения распространения коронавируса

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Вопрос о возможности закрытия государственной границы РФ с Китаем для авиасообщения лежит в компетенции оперативного штаба правительства РФ, пока такие решения не принимались. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности принятия такой меры.

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"Есть специальная рабочая группа в рамках правительства, которая принимает решения и обеспечивает меры, необходимые для противодействия распространению и появлению коронавируса у нас", - отметил он. "Пока, как мы знаем, этого решения не принималось, поэтому будем дальше смотреть, что комиссия посчитает необходимым", - добавил Песков.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в четверг подписал распоряжение о временном закрытии границы РФ с КНР на Дальнем Востоке для недопущения распространения коронавируса из Китая. С полуночи 31 января временно ограничено движение через 16 пунктов пропуска, в том числе через автомобильные и железнодорожные.

Теги
РоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичКитайская вирусная пневмония
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